オアシスステークスを制したドンインザムード（右）（カメラ・荒牧徹）２６日の東京１０Ｒ・オアシスＳ（４歳上オープン・リステッド、ダート１６００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のドンインザムード（牡４歳、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）が、一騎打ちを制して昨年８月のレパードＳ以来の勝利を飾った。勝ち時計は１分３５秒６（稍重）。道中はプロトポロスの思い切った大逃げ。離れた好位集団の一角