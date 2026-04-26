藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が挑戦者・糸谷哲郎九段（37）に先勝して迎えた第84期名人戦7番勝負第2局は26日、青森市「ホテル青森」で2日目が指し継がれ、午後のおやつが提供された3時ごろ、藤井の優勢がはっきりした。藤井の61手目、自陣への角打ち。糸谷から金取りに打たれた端角の射程をさえぎって当て返した。糸谷がこの角を取ってくれば手順に敵陣で当たりになっていた竜を逃がして角を取り、自陣へ引き付けられる