女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALLSTARGRANDQUEEENDOM2026」を行った。第1試合では魂の「かわいい」を燃やされた伊藤麻希となつぽいがシングルで対戦。なつぽいはWWEを解雇されたセイン・カイリのコスチュームに似せたもので登場した。コーナーに上ったなつぽいになんと伊藤は燃やされた「かわいい」を持ち出すとなつぽいがちゅうちょする。「かわいい」で殴ろうとしたが、なつぽいが反撃。ブラン