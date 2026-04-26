ハーモニーランドの開園35周年記念セレモニーに登場したハローキティなどのキャラクター＝26日午前、大分県日出町大分県日出町の「サンリオキャラクターパークハーモニーランド」が26日、開園から35周年を迎え、記念のセレモニーが開かれた。ハローキティやマイメロディといったおなじみのキャラクターがノリノリでダンスを披露。雨の中を駆け付けた1300人以上が、写真に収めるなどして楽しんでいた。ポムポムプリンが好きだ