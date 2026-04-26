鹿児島でのソフトバンク―ロッテ戦は雨天のため、2回途中にノーゲームとなった。サブロー監督はノーゲーム後に、左アキレス腱断裂と診断された種市に言及。今季中の復帰は難しいという見解を示した。「普通に考えて難しいでしょうね、断裂なので」と神妙な表情で話した指揮官。「残念で仕方ないですけど。まあ、やってしまったものはしょうがないんで。後はもう早く治すことと、早くまた元に戻れるように、リハビリとかを頑張