アメリカのトランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会主催の夕食会に出席していたところ、会場付近で銃撃事件があり、急きょ、退避しました。銃撃したとみられる男は拘束されていて、トランプ氏にケガはありませんでした。トランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会に大統領に就任後、初めて出席しました。複数のアメリカメディアによりますと、会食が始まってまもなく、会場付近で銃声が聞こえ、壇上にいたト