「沖縄国際映画祭」の後継イベント『第2回島ぜんぶでお〜きな祭沖縄国際文化祭』が25、26日の両日、那覇市の国際通り周辺で開催。26日にはイベントのメイン・プログラムであるレットカーペットが国際通りに敷かれ、中丸雄一や河合郁人、声優の南條愛乃、純烈、CANDY TUNE、さらには参院議員の今井絵理子氏らが歩き、沿道に集まった2000人のファンや観衆の声援を浴びた。【写真多数】『第2回島ぜんぶでお〜きな祭沖縄国際文化