福岡市の歴史を刻んできた九州大学箱崎キャンパス跡地が、2028年度、日本最大級のスマートシティ「HAKOZAKI Green Innovation Campus」として生まれ変わります。住友商事を代表企業とする8社で構成される企業グループには、JR九州と西日本鉄道（西鉄）も名を連ね、福岡の交通網を牽引する両雄が異例のタッグを組みました。注目は、次世代通信技術「IOWN」を活用した高度なパーソナライズサービスと、自動運転バスやMaaS（Mobility