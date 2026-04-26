4月25日（現地時間24日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツは、ホームのトヨタ・センターでロサンゼルス・レイカーズを迎え、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第3戦へ臨むも、延長に持ち込まれた末に108－112で惜敗した。 この日ロケッツはアルペレン・シェングンがゲームハイの33得点16リバウンドに6アシスト3スティール、アメン・トンプソンが26得