4月26日、IGアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第35節GAME2が行われ、宇都宮ブレックスが名古屋ダイヤモンドドルフィンズに90－74で勝利し、東地区優勝を決めた。 試合開始直後、宇都宮はギャビン・エドワーズの先制3ポイントをきっかけに12－0のランを炸裂させると、その後も着実に得点を重ね、30－11と19点のリードを奪って最初の10分間を終えた。