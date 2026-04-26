MLB Japanが4月26日、Xを更新。トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）のホームラン動画を投稿した。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日をお祝い 岡本は同日のガーディアンズ戦で4回裏の第2打席、外角の球をフルスイングし、第5号同点ソロホームランを放った。MLB Japanは「外角の速球を完璧に捉えた！バックスクリーンを超える飛距離4