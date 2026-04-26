MLB Japanが4月25日、Xを更新。シカゴ・ホワイトソックス所属の村上宗隆（26）のホームラン動画を投稿した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 4月24日（現地時間）のナショナルズ戦に出場した村上は4回第2打席、元巨人のマイルズ・マイコラス（37）の変化球を捉え、バックスクリーン右へ第11号同点ホームランを