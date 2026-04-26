兵役を誠実に全うし、東京ドームで大歓声を浴びるBTSのようなスターが存在する一方で、兵役問題によってその華々しいキャリアを大きく失墜させた者たちも少なくない。韓国の芸能界において、「兵役」とは単なる義務の枠を超え、人気や実績を一瞬にして無に帰す可能性を秘めた地雷のような存在である。【写真】日本国籍を放棄して「韓国人」になった韓流スターたちその重さを改めて世に知らしめたのが、WINNERのソン・ミノに対して