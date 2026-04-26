【写真】嵐・二宮和也が【速報】として伝えたトークレポートにファン歓喜 嵐の二宮和也が自身のXを更新し、『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』でのトーク内容の一部を綴った。 ■二宮和也からの【速報】にファン歓喜 二宮は、「【速報】」として、コンサートのMCで交わしたトークの一部を報告した。 「コンサートMCでA氏が、S氏、A氏、N氏3名がＪ氏が個人でお願いしている