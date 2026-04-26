2026年4月24日、韓国・中央日報によると、韓国を訪れ病院にかかった外国人の数が、年間で初めて200万人を超えた。保健福祉部の発表によると、昨年1年間に韓国内の医療機関を訪れた外国人は、前年比72％増の201万1822人を記録した。2009年に関連統計を開始して以来、最も多かった。コロナ禍当時は12万人まで急減したが、急成長を遂げた。国別に見ると中国が最も多く、全体の30．8％を占めた。次いで日本が29．8％で、この２カ国が圧