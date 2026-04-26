◇男子ゴルフツアー前澤杯最終日（2026年4月26日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、米沢蓮（26＝LANDCARRY）と宋永漢（34＝韓国）が通算23アンダーのトップに並んでホールアウト。優勝は2人のプレーオフに持ち越された。単独首位で出た米沢は6バーディー、1ボギーの67で回り、2打差の6位から出た宋永漢は7バーディー、ボギーなしの65をマークした。前澤杯はツアー屈指の高額賞金大会で、優勝