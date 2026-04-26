◇プロ野球 セ・リーグ DeNAー巨人(26日、横浜スタジアム)6回を2点リードで迎えていた巨人。先頭にヒットを浴びると、エラーでピンチを拡大し、1点差に迫られました。この日の先発・井上温大投手は3回までパーフェクトに抑える好投。その後も無失点のイニングを重ねます。この間に巨人は2点を奪い、リードをつくっていました。しかし6回、先頭の蝦名達夫選手にヒットを浴びると、後続のゴロの間に進塁を許し1アウト2塁とされます。