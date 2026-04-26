やはり飛躍の年となるのか。23日のメーン11R「卯月特別」（B1B2、ダート1870メートル）で単勝6番人気のレイアンドダンス（牡5＝諏訪、父オルフェーヴル）に騎乗した佐々木世麗が勝利。2024年5月16日以来、約2年ぶりにメーン競走を制した。2枠2番からスタートをしっかり決め、道中は3番人気ベラジオハルカ（牝5＝吉見、父キズナ）の2番手を追走。3コーナーで同馬に並びかけると、最後の最後まで続いた叩き合いをアタマ差でしの