飯塚オートのSG「第45回オールスター」は3日目を迎えた。2Rはここまで2、2着の福岡鷹（25＝飯塚）が今節初勝利。3周目で先頭を奪うと、その後は後続を寄せつけなかった。「エンジンもタイヤもいい。力がある。だから滑らない」と喜びを超えて驚きの表情。「スタートは切れがいい。タイミングが問題だが今日は良かった」と語った。周囲の仲間も驚くほどエンジンはベストの領域に達している。4日目以降も注目すべき存在だ。