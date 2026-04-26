3月末から、関西の百貨店で次々と開催されている「北海道物産展」。23日から、髙島屋大阪店でも「初夏の大北海道展」がスタート！22日は会員限定のプレオープンでした。 今回注目なのが、この会場でしか味わえない60品以上の髙島屋大阪店限定の北海道グルメです！ 北海道産のアスパラガスをたっぷり使ったハンバーガーを試食した清水摩耶アナウンサーによると、ベーコン