のっそりと登場したのはマレーシアからやってきた3頭のゾウ。21日、天王寺動物園で一般公開が始まりました。 天王寺動物園では1915年の開園以降、これまでに記録に残っているだけで7頭のゾウを飼育してきました。直近のゾウは1970年の万博を記念してインド政府から贈られた「ラニー博子」。2018年に死んでから今回、8年ぶりのゾウの展示です。 実は天王寺動物園はゾウの飼育に関しては定評があり、2004年に完