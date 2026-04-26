22日、申し込みが始まった大阪市プレミアム付商品券！プレミアム率は、なんと30%！大阪市民なら1万円で1万3000円分のお得な商品券を購入できます。 しかし同じ大阪府内にはさらに「激アツな商品券」があります。実施しているのは人口約8000人の町、田尻町です。“お得すぎる商品券”の実態を探るべく、早速、町長に話を聞きました。 （田尻町・山本一男町長）「5000円で買っていただくんですけど、１万円分の商品券として