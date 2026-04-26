「乃木坂46」の佐藤璃果（24）が25日放送のTBS系「乃木坂お試し中」（土曜後11・00）に出演し、卒業を決めたきっかけについて言及する場面があった。5月2日のイベントを最後にグループを巣立つ佐藤。そこで同番組で多数共演してきた「ドランクドラゴン」の鈴木拓から「卒業するきっかけみたいなのはあったの?」という質問が寄せられた。これに佐藤が「結構やりきったかなと思って」と返すと、鈴木からは「“これはやりきった