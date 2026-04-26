気象台は、午後3時51分に、大雨警報（浸水害）を中土佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・中土佐町に発表 26日15:51時点西部では、26日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中土佐町□大雨警報【発表】・浸水26日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量70mm