本拠地ガーディアンズ戦米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地ガーディアンズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、3打数2安打2打点1四球で5-3の勝利に貢献した。4回には2戦連発の5号ソロ。試合後に同僚から手荒い祝福を受けた場面を切り取った1枚の写真が「コラみたいでステキ」「かけられた水がオーラのよう」と反響を呼んでいる。まさに“神々しい”1枚だった。ブルージェイズ公式Xが公開し