本拠地広島戦プロ野球・阪神は26日、甲子園で広島と対戦している。4回に4番・佐藤輝明内野手が右翼スタンドに6号となる先制本塁打を放った。高々と上がった独特な放物線にネット上には「これ入んの？まじ？」「メジャーにいけ」などの声が寄せられた。4回の攻撃、広島先発・栗林の142キロのフォーシームを捉えると、打球は甲子園の空に高々と舞い上がった。約6秒間の滞空時間を経て、右中間スタンドにギリギリ飛び込んだ。角