猫ちゃんはさまざまな方法で愛情表現をしてくれますが、時には『激しい方法』で気持ちを伝えてくることも。そんな愛情が爆発してしまった猫ちゃんの光景が20万表示を突破して癒しを届けています。 その光景を見た人からは、「羨ましい！」「うちも毎日こんな感じです」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：大好きな飼い主さんの腕を『ギュッと抱きしめていた猫』→次の瞬間……可愛すぎる光景】 飼い主さん