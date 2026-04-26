ふかふかの毛布の上で気持ち良さそうに眠る子猫さん。見る人を丸ごと肯定してくれそうな素敵なポーズをしていたそうで…。 話題の投稿は34万回を超えて再生され、「正解！にゃ」「平和を感じる」「警戒心ゼロのこのポーズ可愛い」「美しい」「天使だ」といったコメントが国内外から寄せられることとなりました。 【動画：眠っている子猫を見たら…全てを肯定してくれそうな『まさかのポーズ』】 エレガ