猫が食事をしながら鳴いているときの理由5つ 1.子猫時代の名残 基本的に、食事中または食事の後に、飼い主さんに向かって「ウニャウニャ」と話しかけるように鳴くのは、母猫から授乳されていた子猫時代の名残だと言われています。授乳中の子猫には、母乳を飲みながら喉をゴロゴロと鳴らす習性があるからです。 授乳中のゴロゴロには、母猫に安心感や満足感を伝える意味があると考えられています。そのため、食事