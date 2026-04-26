しまパトで日々おしゃれなアイテムを探すしまラーさんたちには、心打たれた春ボトムスがある模様。透け感や光沢感のある春らしい素材のものや、コーデが華やぐ柄アイテムなど、【しまむら】でゲットできる優秀ボトムスをご紹介します。 絶妙な華やぎが大人っぽい花柄パンツ 【しまむら】「SHTデシンハナソウWD64」 \1,639（税込） 春らしいコーデにぴったりの、カラフルな花柄をプリントしたワイド