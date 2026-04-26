女優のサンドラ・ブロック（61）は、インスタグラムを始めたことに「ワクワクしている」という。最近、参加したサンドラは、わずか数日で500万人以上のフォロワーを獲得したものの、使い方をまだ学んでいる最中だと認めている。 【写真】サンドラ・ブロックの記念すべき初投稿は“魔女”！ ニューヨーク市で開催された「CNBC」のイベント「Changemakers 2026」でサンドラはこう語った。 「最初は自分に向