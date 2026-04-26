◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」注目している騎手がいる。デビュー５年目の西塚洸二騎手だ。今年はＪＲＡ通算１００勝を達成。すでに１７勝を挙げ、昨年の２３勝を上回る勢いだ。「いろんなことを継続してそれがだんだん実を結んできました」。１８年の福井国体を馬術（少年標準障害飛越）で制覇した経歴を持つ２２歳。準備運動に馬術を取り入れ、日本ダービーを２度制すなど競馬界に変革をもたらした栗東の藤原英昭厩舎を