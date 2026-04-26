◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着までオークスの優先出走権、良）オークス（５月２４日、東京）トライアルは３歳牝馬１２頭立て（サムシングスイートは出走取消）で争われ、１番人気でダミアン・レーン騎手が手綱を執るラフターラインズ（美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が最後の直線で抜け出して、重賞初Ｖを決めた。叔母に秋華賞、エリザベス女王杯勝ちのスタニングローズが