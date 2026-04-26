◇プロ野球セ・リーグ中日−ヤクルト(26日、バンテリンドーム)中日は郄橋宏斗投手が7回まで125球の力投で無失点投球をみせました。今季5戦目で初勝利を目指す郄橋投手は、序盤からランナーを背負いながらも粘りの投球。2回は四球と安打でピンチを背負うも、連続三振で窮地を脱します。5回は1死2塁のピンチで長岡秀樹選手、サンタナ選手の上位打線を抑えました。7回は安打と四球で1、2塁とされましたが、武岡龍世選手