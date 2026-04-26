「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）首位のオリックスが逆転勝ちで４連勝を飾った。京セラドームでは球団新記録を更新する本拠地１１連勝となった。九里が初回に２点を失ったが、直後に森友、来田の連続適時打で逆転。三回にシーモアの２ランでリードを広げた。「速いボールを逆方向に打っていく意識を持っていましたし、しっかりとその通りに打つことができて良かったです！」と助っ人。昨季京セラド