やなせたかしさんの郷里・高知県香美市香北町美良布地区に、古民家を改修した市立「愛と勇気の物語交流館」（かみんか）が２５日、オープンした。市立やなせたかし記念館近くの美良布商店街にある元仕出し・鮮魚店。ふるさと納税制度を活用した「ガバメントクラウドファンディング」には約３３０万円が寄せられた。ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」のセットが常設され、１階は「朝田のぶ」宅のパン屋、２階には「柳井嵩」の