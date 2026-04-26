「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）が25日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。ビートルズの武道館ライブの前座出演の舞台裏を明かした。ドリフターズはもともとバンドとして活動をスタート。のちに、コントグループとして一世を風びした。バンドとしては1966年、ビートルズ日本公演の前座を務めたことでも知られている。「サンドウィッチマン」の伊達みきお