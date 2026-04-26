飯塚オートのSG「第45回オールスター」は3日目を迎えた。1Rは3周目で先頭に立った丹村飛竜（41＝山陽）が踏ん張って今節初勝利。「後がなかったので大きな1着。朝、周りの方々に手伝ってもらって、だいぶ整備をやった。その成果。良くなっている」ここまで4、8着と不本意な流れだったが、これで得点的にも立て直した形。「勝負駆け、頑張りたい」。愛犬がプリントされたTシャツを着て、奮闘を誓った。