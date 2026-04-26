◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）中日の先発・高橋宏斗投手が、自身を援護する先制打を放った。５回２死満塁、奥川の１４７キロ直球に食らいつき、右前に運んだ。右ゴロを狙った右翼手・丸山和が、すぐさま一塁に送球したものの、セーフに。ヤクルト・池山監督がリクエストしたが、判定は覆らなかった。これで、今季ここまで放った２安打はともに適時打で、２打点目をマークした。投げては