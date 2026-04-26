１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の現役高校生を対象に実施した「あなたは竹内涼真さんが出演するドラマを見たことがありますか？」というアンケート調査の結果を公開。４月２６日に誕生日を迎えた竹内さんのドラマを「（見たことが）ある」と回答した高校生が８２．４％、「（見たことが）ない」が１７．６％となった。【高校生の８割以上「竹内涼真さんが出演するドラマを