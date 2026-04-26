◇関西学生野球春季リーグ第4節1回戦近大10―0京大（2026年4月26日GOSANDO南港野球場）関西学生野球の春季リーグ第4節1回戦が26日に行われ、近大が京大を10―0で制して先勝した。今秋ドラフト候補に挙がる最速154キロ右腕の宮原廉（4年）が、11奪三振を数える6回無失点の好投で今春2勝目を挙げた。内角直球から外角スプリットまで幅広い投球術で攻めた。3回1死からは5者連続三振。1与四球のみと制球も安定していた。