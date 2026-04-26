スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、MF守田英正の去就について口にした。25日、ポルトガルメディア『BolaNaRede』が伝えている。現在30歳の守田は、スポルティングでの4年目のシーズンを迎えている。これまでにプリメイラ・リーガを2度、国内カップ戦も1度制覇している日本代表MFは、今シーズンはここまで公式戦33試合に出場し1得点5アシストを記録。先のチャンピオンズリーグノックアウトフェーズ・ラウンド8のア