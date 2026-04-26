2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりが、26日までに自身のXを更新し、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』についてつづった。【写真】似てる？ 細木数子さん娘、次女と顔出し2ショット『地獄に堕ちるわよ』は、数子さんの人生を描くストーリー。娘のかおりは「『愛をもって制作します！』って仰るから、ばぁばの衣装とかバックをお貸ししたんだけど本当に大丈夫なのでしょうか？笑」としつつ、ありし