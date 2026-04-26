チェルシーを率いるカラム・マクファーレン暫定監督が、チーム情報漏洩は止めなければならないことを強調した。25日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。チェルシーは21日に行われたプレミアリーグ第34節のブライトン戦に0−3で敗れたが、試合当日の朝にはスペイン代表DFマルク・ククレジャの理髪師がすでに削除されているX（旧：ツイッター）のアカウントで、イングランド代表MFコール・パーマーとブラジル代表FWジョアン