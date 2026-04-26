4月26日、東京競馬場で行われた11R・フローラステークス（G2・3歳オープン・芝2000m）は、D.レーン騎乗の1番人気、ラフターラインズ（牝3・美浦・小笠倫弘）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に3番人気のエンネ（牝3・栗東・吉岡辰弥）、3着に4番人気のリアライズルミナス（牝3・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは1:59.3（良）。【東京2R】断然人気ラフターラインズが快勝人気に応える完勝D.レーン騎乗の1番人気、ラフターラ