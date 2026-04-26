4月26日、京都競馬場で行われた11R・マイラーズカップ（G2・4歳上オープン・芝1600m）は、武豊騎乗の1番人気、アドマイヤズーム（牡4・栗東・友道康夫）が勝利した。1/2馬身差の2着に9番人気のドラゴンブースト（牡4・栗東・藤野健太）、3着に5番人気のベラジオボンド（牡5・栗東・上村洋行）が入った。勝ちタイムは1:31.7（良）。2番人気で岩田望来騎乗、オフトレイル（牡5・栗東・吉村圭司）は、5着敗退。WIN5は38万円超の払