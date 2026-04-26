日清食品は2026年、アニバーサリーイヤーを迎えるカップ麺の販促を展開している。ひとつは発売55周年を迎える「カップヌードル」、そして発売50周年を迎える「日清のどん兵衛」「日清焼そばU.F.O.」の3ブランドで「日清三大祭り」を展開し、ユニークなCM展開などを通じて若年層の取り込みを図るという。発売当時（1976年5月）の「日清焼そばU.F.O.」「日清焼そばU.F.O.」（以下「UFO」）の発売は1976年5月21日。同年4月に発足した