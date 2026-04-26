【モデルプレス＝2026/04/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が、4月25日までに自身のInstagramを更新。5月22日にリリースとなるニューアルバム『’PUREFLOW’ pt.1』のリード曲となる「CELEBRATION」のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「頭身バランスがレベチ」美脚全開のミニ丈衣装姿◆カズハ、ミニ丈スカートから美脚スラリカズハは新曲「CELEBRAT