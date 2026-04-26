資料 26日、高校野球・春の四国大会の準決勝で、香川1位の高松商は高知1位の高知商に9対10で敗れ、決勝進出を逃しました。 高松商は1回、3番河田のライトスタンドに飛び込む2ランホームランで先制すると、3回にも河田のタイムリーでリードを広げます。4回以降も得点を重ね、6回の攻撃を終わって8対0と大量リードを奪います。 ところが6回ウラに一挙7点を失うと、1点を追加した直後の8回ウラには