◇プロ野球 セ・リーグ DeNAー巨人(26日、横浜スタジアム)DeNAの先発・石田裕太郎投手は6回で103球を投げ、2失点で降板となりました。今季5登板目となる先発マウンドにあがった石田投手。この日は先頭打者のキャベッジ選手から空振り三振を奪うなど、三者凡退の立ち上がりとします。しかし2回には先頭・ダルベック選手のヒットを浴びます。それでも後続の岸田行倫選手を併殺打に取り、2アウト走者なしとするも、前日にプロ初HRを放